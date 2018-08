Stiri pe aceeasi tema

- Serbia va continua sa-si intareasca fortele armate si va achizitiona armament si sisteme radar de varf pana la sfarsitul lui 2019 si inceputul lui 2020, a declarat marti presedintele Aleksandar Vucic, transmite Tanjug. 'Nimeni nu va putea sa obtina arme atat de moderne in conditii…

- Ministrul Apararii Nationale Mihai Fifor sustine ca s-a discutat la nivelul ministerului de mai multe ori despre reintroducerea stagiului militar obligatoriu, insa nu s-a discutat si la nivelul Guvernului. Fifor a atras atentia ca stagiul militar obligatoriu in Romania este doar suspendat, nu anulat.…

- Marele succes inregistrat de nationala de fotbal al Croatiei la Campionatul Mondial din Rusia a devenit un nou motiv de adancire a conflictelor politice, sociale si etnice din Serbia. Elita politica aflata la putere, in frunte cu presedintele Aleksandar Vucic, afirma ca sustinerea fotbalistilor…

- Presedintele american Donald Trump a calificat miercuri Germania drept "prizoniera" a Rusiei, la inceputul summitului NATO de la Bruxelles, relateaza AFP, Reuters si dpa, informeaza Agerpres.Potrivit lui Trump, Germania este "total controlata de Rusia" din cauza acordului sau "nepotrivit"…

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, considera ca relatia cu omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, este "cea mai facila", desi nu poate spune daca liderul de la Kremlin este prieten ori inamic.

- Rusia a fost eliminata din optimi de la Campionatul Mondial, scor 4-3 la penalty-uri cu Croația, 2-2 in 120 de minute. Președintele rus Vladimir Putin a apreciat prestația naționalei de fotbal la Campionatul Mondial și i-a invitat pe jucatori la Kremlin, pentru a discuta desprea realizarile acestora.…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a declarat sambata in cadrul summit-ului Organizatiei pentru Cooperare de la Shanghai (OCS), care are loc in orasul port Qingdao, estul Chinei, ca doreste sa discute mai mult cu Rusia despre ceea ce el a numit retragerea "ilegala" a SUA din acordul international…

- Presedintele american Donald Trump a respins din nou orice legatura cu conducerea Rusiei, sustinand intr-un mesaj postat pe Twitter, ca nici spionul infiltrat de FBI in echipa sa de campanie nu a gasit vreun indiciu in acest sens.