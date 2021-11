Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat tarile care se confrunta cu o crestere a cazurilor de coronavirus sa nu tergiverseze reintroducerea restrictiilor antiepidemice. „Cu cat actiunile vor fi puse in aplicare mai rapid, cu atat va fi nevoie de mai putine masuri ulterior”, a declarat experta…

- Restrictiile dure din cauza pandemiei, o reducere drastica a zborurilor catre Cuba si o interdictie de catre SUA asupra majoritatii calatoriilor pe insula condusa de comunisti sub fostul presedinte american Donald Trump au impiedicat activitatile de turism, lasand Cuba in urma unor concurenti regionali…

- Pandemia de Covid va continua si in 2022, deoarece tarile defavorizate nu primesc vaccinurile de care au nevoie, conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS). Specialistii au estimat extinderea cu inca...

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) recomanda, pentru prima data, o combinatie de medicamente pentru a preveni formele severe de COVID-19 la pacienti infectati din categoriile cu risc crescut, informeaza vineri DPA, conform AGERPRES. OMS a facut referire la studii care demonstreaza ca o combinatie…

- Marirea cu 100% a impozitelor pe alcool in Europa ar preveni ca in jur de 5.000 de persoane sa moara de cancer in fiecare an, conform unui studiu prezentat luni de Organizația Mondiala a Sanatații, citata de AFP. Potrivit modelului publicat in revista științifica „The Lancet", „se estimeaza ca 10.700…

