Stiri pe aceeasi tema

- "Este evidenta o tendința de creștere a numarului de cazuri. Din acest motiv am solicitat Comitetelor Județele pentru Situații de Urgența o implicare mai serioasa in respectarea regulilor și nu in ultimul rand. Le-am solicitat sa urmeasca mai multe linii de acțiune: in școli sa fie respectate toate…

- Secretarul de stat, Raed Arafat afirma ca autoritațile din Romania și-au propus sa nu mai ajunga la masuri restrictive drastice, cauzate de raspandirea epidemiei de coronavirus, insa nu este exclusa implementarea unor astfel de masuri daca situația va deveni „dramatica“. Raed Arafat a facut anunțul.…

- Cum situația cazurilor noi de infectari cu COVID-19 confirmate la nivel național preocupa majoritatea romanilor, mulți se intreaba ce vor decide autoritațile cu privire la perioada urmatoare. Raspunzand unei intrebari, Ludovic Orban a lasat sa se ințeleaga ca se ia in calcul varianta unei noi prelungiri…

- Premierul Romaniei, Ludovc Orban, a vorbit in cursul serii de duminica despre situația disperata din Romania, ținand cont ca s-a inregistrat pentru a doisprezecea zi consecutiva un numar de peste 1000 de imbolnaviri noi. Acesta explica ce ii așteapta pe romani in urmatoarea perioada și cine se face…

- Premierul Romaniei a transmis in urma cu puțin timp informații legate de noile masuri care ar putea fi adoptate de Guvern, cu scopul evitarii raspandirii infecției cu noul coronavirus. Ludovic Orban a dezvaluit ca aceste propuneri vor fi facute astazi, in cadrul ședinței CNSU, urmand ca in ședința de…

- Situația este din ce in ce mai dificila in Romania, mai ales dupa ce au avut loc etapele de relaxare, in urma carora oamenii au avut parte de mai multa libertate, s-au reintors la majoritatea activitaților de dinainte de pandemie și chiar mai multe domenii s-au repus in funcțiune dupa o pauza lunga.…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca in cursul zilei de astazi autoritatile ungare au anuntat noile masuri privind conditiile de intrare pe teritoriul Ungariei, masuri care vor intra in vigoare miercuri, 15 iulie 2020, de la ora 00.00. Conditiile de intrare vizeaza clasificarea statelor de provenienta…

- Izolarea și carantina vor fi reintroduse in Romania, pe baza unei legi elaborata de Guvern, ce prevede instituirea unor masuri de sanatate publica in situatii de risc epidemiologic si biologic. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a explicat ca legea este gata și chiar in aceste momente este discutata…