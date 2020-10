Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele in varsta din Polonia vor putea din nou sa faca cumparaturi fara a intra in contact cu restul populatiei, magazinele fiind rezervate pentru ei timp de doua ore zilnic, a anuntat sambata premierul polonez Mateusz Morawiecki in urma unei cresteri record a numarului de infectari, relateaza AFP.…

- Urmatoarele activitati din sectorul constructii nave sunt avute in vedere pentru personalul care lucreaza in aceste activitati specifice: -control nedistructiv cu radiatii ionizante -izolare cu vata minerala -galvanizare -sablare/zincare -vopsitorie -sudura…

- Persoanele care s-au aflat in carantina și in izolare pana la data 21 iulie primesc certificat de concediu medical eliberat de medicul de familie, iar cele care au intrat in carantina, respectiv izolare dupa aceasta data, li se elibereaza actul de catre medicul curant din spital, anunța Casa Naționala…

- Borris Johnson iși dorește sa puna in aplicare un set de „planuri nucleare", iar milioane de oameni care au peste 50 de ani ar putea fi afectate de aceasta decizie. Astfel, premierul britanic iși dorește ca persoanele din aceasta categorie de varsta sa ramana in case, pentru a evita o noua carantinare…

- Omul este nascut sa socializeze. Aceasta este o nevoie pe care toți oamenii o au, inca de la naștere. Cu toții simțim nevoia sa facem parte din grupuri de persoane cu interese și nevoi comune. Acesta este motivul pentru care toți facem parte dintr-o societate și respectam anumite reguli, tradiții și…

- De astazi intra in vigoare Legea mirosurilor, prin care firmele care, prin activitatea lor, ”deranjeaza” olfactiv, risca sancțiuni. Amenzile pot ajunge pana la 100.000 de lei sau se poate ajunge pana la inchiderea activitații. Autoritatile de protectia mediului vor trebui sa tina cont, in actele emise,…

- Noile condiții de intrare in Ungaria #Covid-19 Ungaria. Foto: Arhiva. Ministerul de Externe precizeaza ca noile condiții de intrare în Ungaria se aplica atât cetațenilor ungari, cât si strainilor, indiferent de cetațenie, criteriul de acces…

- Persoanele care activeaza sau au activat in campul muncii dupa realizarea dreptului la pensie, vor putea solicita online reexaminarea pensiei pentru limita de varsta. Un Proiect de lege in acest sens, a fost aprobat astazi de Guvern.