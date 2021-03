Se reîntoarce IARNA în România! Zonele în care temperaturile vor fi cu MINUS Meteorologii anunta scaderea temperaturilor in regiunile sudice, ploi slabe si ninsori la munte. Dupa trei zile calduroase, de marti, frigul pune stapanire pe Romania. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie( ANM ) luni, 29 martie, vremea se va raci si in regiunile sudice si sud-estice, astfel ca in cea mai mare parte a tarii se vor inregistra valori termice usor sub normele climatologice. In nord-vestul, nordul si centrul tarii, nebulozitatea va fi in general persistenta si, pe arii restranse, se vor semnala ploi slabe, iar in zona montana, local precipitatii mixte. In celelalte regiuni,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

