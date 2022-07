Se reiau zborurile spre Roma Din 26 septembrie se reiau zborurile spre Roma. La momentul potrivit pentru un city break in romanticul oraș italian. Vor fi doua zboruri pe saptamana. Biletele se pot cumpara de la site-ul operatorului aerian, de pe site-urile de specialitate sau de la agențiile de turism. Programul zborurilor va fi publicat pe www.aeroportulsatumare.ro Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

