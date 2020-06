Vanzarile de masini noi din Germania au scazut cu 50% in ultimele saptamani

Primele informatii oficiale ne arata ca intreaga piata auto din Germania de masini noi a scazut in luna mai cu pana la 50% fata de aceeasi perioada a anului 2019. Se pare ca vom avea aceeasi scadere si in luna iunie 2020, luna care este in general mult… [citeste mai departe]