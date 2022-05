Stiri pe aceeasi tema

- Sunt mii de cereri depuse pentru pensionarea sau recalcularea pensiilor in baza prevederilor Legii 74/2022, care introduce condiții speciale de munca pentru personalul din companiile miniere și energetice. La nivelul Casei Județene de Pensii Gorj, pana in prezent, s-a primit și inregistrat un numar…

- Se estimeaza mii de pensionari la Complexul Energetic Oltenia pana la finalul anului. Un șef din Complexul Energetic Oltenia se așteapta la un numar mare de cereri de pensionare in baza Legii 74 din 2022. Actul normativ modifica Legea pensiilor și reduce varsta de pensionare pentru personalul care a…

- Zeci de noi angajați ai Complexului Energetic Oltenia(CEO) au fost depistați ca erau bolnavi, inainte sa semneze contractul de munca. Compania și-a propus sa incadreze in campul muncii 600 de persoane pe posturi de sudor, lacatuș mecanic și electrician. Viitorii salariați au fost obligați sa efectueze…

- Complexul Energetic Oltenia (CEO) a rezervat deja trei denumiri la Registrul Comerțului pentru firma care va prelua Sucursala Electrocentrale Craiova 2. Dintre cele trei va fi aleasa una. Șefii Complexului Energetic Oltenia grabesc procedurile cu privire la externalizarea Termocentralei Craiova 2. Au…

- Casa Judeteana de Pensii Neamt vine cu o informare in atentia angajatorilor si a persoanelor angajate care doresc sa solicite inscrierea la pensie pentru limita de virsta, pensie anticipata/anticipata partial sau pensie de invaliditate. “Prin aprobarea si publicarea Legii nr. 76/2022, pentru completarea…

- Protest al angajatilor de la termocentralele Complexului Energetic Oltenia Arhiva Foto Ilie Pintea Peste 100 de angajati de la termocentralele Isalnita, Craiova II si Turceni ale Complexului Energetic Oltenia au protestat luni în Piata Prefecturii din Craiova. Oamenii…

- Angajații termocentralelor Craiova II, Ișalnița și Turceni au ieșit la protest, astazi, in Piața „Mihai Viteazul“ din Craiova.Aceștia au cerut recunoașterea și aplicarea in totalitate a Legii 197/2021, privind varsta standard de pensionare. 20 de ani de munca nu au fost luați in calcul Cu aproape trei…

- Administrația Complexului Energetic Oltenia a facut demersuri pe langa Ministerul Muncii pentru ca in sectorul minier și energetic sa poata fi cumulat salariul și pensia. Daniel Burlan, managerul Complexului Energetic Oltenia, a declarat ca la nivelul companiei este in curs de implementare un plan de…