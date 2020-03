Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a veni in sprijinul populației din județul Satu Mare, medicii din Ambulatoriul Integrat (Policlinica Veche) al SJU SM vor acorda consultații TELEFONICE (fara prezența la cabinet) pentru cazurile care nu pot fi temporizate (afecțiuni acute). Dupa consultației, prescripțiile medicale vor fi transmise…

- Dupa ce ieri, 24 Martie, omul de afaceri Vasile Lucuț a anunțat ca va dona echipamente medicale Spitalului Județean de Urgența Satu Mare, azi alți omeni cu suflet mare au anunțat ca vor face donații. Doamna Lupsica Negrean Diana, reprezentantul companiei Ardealul din Carei, a anunțat ca va ajuta Spitalul…

- Avand in vedere cu epidemia cu COVID-19, gradul ridicat de contagiozitate al coronavirusului, pentru protejarea populației municipiului și județului Satu Mare, in conformitate cu decretul privind instituirea starii de urgența pe teritoriul Romaniei, a recomandarile forurilor medicale, conducerea Spitalului…

- Pacientii care intentioneaza sa efectueze vizite medicale in Ambulatoriul Integrat al Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Baia Mare vor fi nevoiti sa-si programeze telefonic consultatiile, a anuntat, vineri, unitatea medicala pe pagina de Facebook. Conform aceleiasi surse, pentru a beneficia de consult,…

- Spitalul Judetean de Urgenta “Dr. Constantin Opris Baia Mare” anunta masuri suplimentare de prevenire si combatere a infectarii cu coronavirus. Redam mai jos anuntul unitatii medicale pe acest subiect: Corespondenta prin posta sau mijloace electronice Accesul pacientilor in spital, pentru Ambulatoriu…

- De ultima ora! Incepand cu 17 februarie a fost limitat programul de vizite la Spitalul Județean din Baia Mare. Vezi intre ce ore poți vizita bolnavii internați Unitatea de Primire Urgențe (UPU) a Spitalului Județean de Urgența “Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare (SJUBM) este luata cu asalt in ultima…

- Accesul apartinatorilor in incinta Spitalului Judetean de Urgenta „Mavromati” Botosani este partial restrictionat. Conducerea unitatii medicale a decis limitarea numarului de vizitatori la nivelul tuturor sectiilor, atat a numarului, cat si a orelor de vizita pentru fiecare pacient, pe fondul epidemiei…

- Din cauza gripei și a contextului epidemiologic, conducerea Spitalului Județean de Urgența Piatra Neamț a decis sa interzica accesul rudelor și a altor vizitatori in doua secții. Este vorba de secțiile nou-nascuți și ATI, dar in reanimare se poate permite prezența unui parinte care are copilul internat.…