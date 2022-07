Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a apreciat ca ONU este responsabila de respectarea acordului privind exportul de cereale incheiat la Istanbul. „Toata lumea intelege ca Rusia s-ar putea angaja in provocari, incercari de a discredita eforturile ucrainene si internationale. Dar avem incredere…

- Un acord pentru deblocarea exporturilor de cereale din Ucraina prin Marea Neagra a fost semnat la Istanbul, de catre reprezentanți guvernamentali din Ucraina și Rusia. Acordul vizeaza deblocarea a trei porturi ucrainene, principalul fiind Odesa, și asigurarea unor coridoare libere pentru transportul…

- Rusia si Turcia au ajuns la un acord privind reluarea exporturilor de cereale ucrainene prin porturile de la Marea Neagra, a anuntat vineri secretarul general al ONU, Antonio Guterres. Acordul este semnat la Istanbul.

- Rusia si Ucraina vor semna vineri dupa-amiaza, la Istanbul, un acord referitor la exporturile de cereale, a anuntat joi seara presedintia turca. Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si secretarul general al ONU, Antonio Guterres, precum si reprezentanti ai Rusiei si Ucrainei vor participa la ceremonia…

- Oficiali din Rusia, Ucraina, Turcia si din cadrul Organizatiei Natiunilor Unite se vor intalni „cel mai probabil” saptamana aceasta pentru a discuta reluarea exporturilor de cereale ale Ucrainei din Marea Neagra, a declarat, luni, ministrul turc al Apararii, Hulusi Akar, relateaza The Guardian.

- Turcia a anunțat ca Rusia și Ucraina au ajuns la o ințelegere in negocierile despre reluarea exporturilor de grane ucrainene prin Marea Neagra blocate de invazia rusa, scrie The Guardian. Discuțiile de la Istanbul dintre oficialii ucraineni, ruși, turci și ONU au avut loc in spatele ușilor inchise intr-o…

- Ucraina incearca cu disperare sa isi exporte stocurile mari de cereale pe cale rutiera, feroviara si fluviala pentru a evita o criza alimentara mondiala dar nu are nicio sansa sa isi atinga obiectivele daca Rusia nu ridica blocada asupra porturilor ucrainene de la Marea Neagra, a declarat joi un oficial…

- Ucraina a impus restrictii, temporare, privind exporturile de cereale pe calea ferata spre Romania si Republica Moldova, din cauza numarului mare de vagoane aflate la puncte de trecere a frontierei, a anuntat vineri firma de consultanta APK-Infrom, transmite Reuters. Dupa ce porturile sale de la Marea…