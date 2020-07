Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul britanic mizeaza pe construirea de infrastructuri pentru a susține economia pusa la grea încercare de pandemia de coronavirus.Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, va dezvalui marți, 30 iunie, un mare plan de relansare, bazat pe construirea de infrastructuri pentru a…

- Într-o carte recenta, „Why Are We Polarised?” [„De ce suntem polarizați?”], jurnalistul american Ezra Klein exploreaza profunzimile polarizarii politice care afecteaza SUA. Concluziile lui sunt neliniștitoare, întrucât el susține ca identitatea politica a început…

- Pandemia de coronavirus a lovit greu Europa. De fapt, daca Uniunea Europeana de 27 de state ar fi fost o singura țara, ar fi avut cel mai mare bilanț al morților din lume. Numai cele mai mari patru state ale ei - Germania, Franța, Italia și Spania - au pâna acum la un loc peste 96.000 de decese,…

- Situația din Milano, capitala economica a Italiei, „este un pic exploziva” din cauza numarului mare de persoane care ”se reîntorc în circulație”, cu riscul de a provoca un nou val de contagiuni, a estimat vineri un renumit virolog itaian pentru La Repubblica, citeaza…

- Insula italiana Lampedusa a fost luata cu asalt. Marti, de dimineata pâna seara au debarcat patru nave cu migranti, iar aproximativ doua sute de persoane s-au alaturat celor o suta care, de doua zile, sunt adapostiți pe digul Favaloro, într-un singur cort, scrie La Repubblica. Situația…

- „Eu cred ca romanii se vor gandi la calatorie cand se vor simti in siguranta si se vor simti in siguranta in tara lor. Eu cred ca turismul romanesc va fi prioritar in aceasta vara. Toti speram ca sa ridicam din restrictiile impuse in momentul de fata si astept vesti in primul rand de la Ministerul Sanatatii…

- PANDEMIE CORONAVIRUS. Comisia Europeana va prezenta pe 6 mai un proiect privind un nou buget multianual, care va include un plan de finantare a relansarii economice dupa criza pandemiei, a declarat la summit Ursula von der Leyen, presedintele Comisiei Europene, potrivit unor surse citate de site-ul…