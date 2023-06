Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii spune ca Executivul spera ca a incheiat greva prin Ordonanța aprobata joi, prin care cadrele din Invațamant primesc 1.000 de lei brut la salariu sau 400, in cazul personalului non-didactic. „Discuțiile s-au purtat in cadru civilizat și sa ramana aceste discuții. Eu nu intru in oferte…

- „Discuțiile s-au purtat in cadru civilizat și sa ramana aceste discuții. Eu nu intru in oferte la TV. Coaliția a decis, iar noi am pus in practica, in cazul educației.Nu pot sa-mi dau eu cu parerea. Eu am spus ca tot ce s-a angajat guvernul, s-a pus in practica și e asumat prin lege. Ordonanta a fost…

- Discuțiile de luni, de la sediul Ministerului Muncii, la care au participat sindicalistii din Sanatate, și care au vizat viitoarea lege a salarizarii din sistemul bugetar, au durat aproximativ 2 ore, relateaza Ziare.com.La discutii au participat reprezentantii Federatiei Sanitas, in contextul declansarii…

- Președintele Federației Sindicatelor din Educație, Marius Nistor, a declarat luni, 29 mai, pentru Libertatea, ca se poate vorbi de amanarea examenelor, daca discuțiile cu reprezentanții guvernului nu se vor finaliza in folosul cadrelor didactice, dar a adaugat ca spera sa nu se ajunga acolo.„Noi suntem…

- Greva din Educație, care intra acum in cea de a doua saptamana, va impune amanarea examenelor, a declarat Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație. “Vorbim de amanarea examenelor. Rugam parinții și copiii sa ne ințeleaga și sa fie alaturi de noi”, a declarat Marius Nistor, intr-o…

- Sindicalistii din Educația au anunțat, joi, dupa o noua runda de negocieri ca decizia privind incheierea grevei va fi luata doar cand Guvernul va veni cu o hotarare foarte clara, cu "un raspuns clar la solicitarile noastre".Dupa apelul lansat de premierul Nicolae CIuca, de a avea rabdare inca o luna…

- Angajații din invațamant continua marți, 23 mai, greva generala, demarata luni, dupa ce sindicatele nu au ajuns la nicio ințelegere cu Guvernul, privind revendicarile cadrelor didactice.