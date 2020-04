Federatia Romana de Handbal a anuntat programul reluarii competitiilor interne dupa incheierea starii de urgenta decretate ca urmare a pandemiei de coronavirus. „Balul” va fi redeschis in cadrul Ligii Nationale masculine, primele meciuri urmand sa aiba loc in data de 31 mai. La masculin, unde activeaza echipa HC Dobrogea Sud Constanta, pentru incheierea sezonului competitional la seniori pana la sfarsitul lunii iunie, se renunta la disputarea in sistem play-off/play-out ...