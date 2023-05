Stiri pe aceeasi tema

- Doi adulți și doi copii sunt in continuare disparuți dupa ce barca in care se aflau, impreuna cu alte opt persoane, s-a rasturnat in seara zilei de 30 aprilie, in raul Mureș. Cautarile continua marți dimineața, cu efective marite, a anunțat Ispectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Arad.„A doua…

- Cele patru persoane disparute dupa ce o barca s-a rasturnat in raul Mures duminica seara, in zona Periam Port, nu au fost gasite in timpul operatiunilor de cautare desfasurate luni, iar scafandrii s-au retras la baza in cursul serii, urmand ca misiunea sa fie continuata la suprafata apei si in cursul…

- Forțe ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența din doua județe au fost mobilizate pentru a cautare și salvare dupa ce o barca in care se aflau 12 persoane s-a rasturnat, in zona localitații Periam-Port din Timiș. Din primele informații, patru persoane sunt inca disparute. „La ora 20:24 am fost…

- Pompierii au intensificat cautarile celor patru persoane date disparute dupa ce barca in care se aflau s-a rasturnat in raul Mures, in zona localitatii Periam Port din judetul Timis. In sprijinul lor a fost solicitat elicopterul SMURD si au fost aduse si doua sonare. Cei doi copii si doi adulti care…

- Reprezentanții ISU Arad au anunțat ca vor continua cautarea celor patru persoane disparute in urma accidentului grav petrecut duminica seara pe raul Mureș, in zona Periam Port. In momentul rasturnarii barcii, in aceasta se aflau 12 oameni.

- Echipele de intervenție au reluat luni cautarile pe raul Mureș, in zona Periam Port, unde duminica o barca incarcata cu 12 persoane s-a rasturnat. Un copil de aproape patru ani a murit, iar alte patru persoane, doi copii și doi adulți, sunt disparute.

- Forțe ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența din doua județe au fost mobilizate pentru a cautare și salvare dupa ce o barca in care se aflau 12 persoane s-a rasturnat, in zona localitații Periam-Port din Timiș. Din primele informații, patru persoane sunt inca disparute. „La ora 20:24 am fost…

- Forțe ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența din doua județe au fost mobilizate pentru a cautare și salvare dupa ce o barca in care se aflau 12 persoane s-a rasturnat, in zona localitații Periam-Port din Timiș. Din primele informații, patru persoane sunt inca disparute. „La ora 20:24 am fost…