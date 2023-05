Stiri pe aceeasi tema

- Se reiau marți cautarile celor patru persoane disparute in zona Periam Port, informeaza ISU Arad. Doi copii și doi adulți sunt de negasit. Este a doua zi de cautari cu efective marite a celor patru persoane disparute in zona Periam Port. La misiunea de cautare-salvare a celor patru persoane disparute…

- Marti dimineata au inceput cautarile celor patru persoane disparute, printre care doi copii, dupa ce barca in care s-au aflat, s-a rasturnat duminica seara pe raul Mures. Intervin 17 pompieri din Timis si alti 13 din Arad, precum si echipaje de scafandri, potrivit news.ro. Barca in care se aflau 12…

- UPDATE: Barbatul din judetul Arad care a condus o barca plina cu oameni care s-a rasturnat in raul Mures, in judetul Timis, un copil decedand, iar patru persoane fiind date disparute, a fost eliberat, marti dimineata, dupa ce mandatul de retinere pentru 24 de ore a expirat. Reprezentantii Parchetului…

- Au fost reluate cautarile celor patru persoane disparute, printre care doi copii, dupa ce barca in care se aflau s-a rasturnat duminica seara pe raul Mures. Intervin zeci de pompieri și echipaje de scafandri. ISU Timis intervine marti dimineața pentru cautarea celor patru persoane disparute, dupa ce…

- Doi adulți și doi copii sunt in continuare disparuți dupa ce barca in care se aflau, impreuna cu alte opt persoane, s-a rasturnat in seara zilei de 30 aprilie, in raul Mureș. Cautarile continua marți dimineața, cu efective marite, a anunțat Ispectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Arad.„A doua…

- Se reiau marți cautarile celor patru persoane disparute in zona Periam Port, informeaza ISU Arad. Doi copii și doi adulți sunt de negasit. Este a doua zi de cautari cu efective marite a celor patru persoane disparute in zona Periam Port. La misiunea de cautare-salvare a celor patru persoane disparute…

- Pompierii au intensificat cautarile celor patru persoane date disparute dupa ce barca in care se aflau s-a rasturnat in raul Mures, in zona localitatii Periam Port din judetul Timis. In sprijinul lor a fost solicitat elicopterul SMURD si au fost aduse si doua sonare. Cei doi copii si doi adulti care…

- Cele 4 persoane - 2 copii si 2 adulti - disparute duminica in apele raului Mures, dupa ce barca in care se aflau s-a scufundat, in zona localitatii timisene Periam Port, nu au fost gasite, echipajele de scafandri retragandu-se la baza, scrie Agerpres.''Cu ora 01,00 echipajele de scafandri s-au retras…