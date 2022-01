Se reia testarea elevilor pentru depistarea COVID-19

Stiri pe aceeasi tema

- Testarea antiCOVID-19 a preșcolarilor și elevilor s-ar putea relua RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - De miercuri se poate relua testarea non-invaziva a preșcolarilor și elevilor în unitațile de învațamânt. Secretarul de stat Sorin Ion a declarat pentru Radio…

- "Marți sau miercuri reincep testarile in școli" #covid Testarea COVID-19 a elevilor va putea începe marți sau miercuri, dupa ce peste 10,5 milioane de teste rapide au ajuns în depozitele inspectoratelor școlare, a anunțat astazi secretarul de stat în Ministerul Educației, Sorin…

- Ministerul Educației despre lipsa testelor de saliva in școli #Covid Elevii nu vor mai primi în perioada urmatoare teste de saliva la școala, dupa ce licitația de achiziție a acestora a fost contestata de una dintre firmele participante. Secretarul de stat în Ministerul Educației,…

- Desi elevii se reintorc de luni la scoala, testele coronavirus vor fi asigurate de la o saptamana la alta, potrivit anunțului Ministerului Educatiei. Dupa ce secretarul de stat Sorin Ion a anunțat ca deocamdata testele care exista asigura doar o zi de testare, ministrul Educației a declarat insa ca…

- Teste antigen COVID-19 fara substanța sau cu alte componente lipsa au ajuns la sute de elevi și preșcolari din toate județele, in aceasta saptamana, potrivit informațiilor centralizate de Ministerul Educației (ME). Surse din unitați de invațamant preuniversitar din județul Dambovița au informat “Romania…

- Testarea elevilor s-ar putea opri, deoarece nu exista suficiente teste RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Testarea elevilor s-ar putea opri de saptamâna viitoare, deoarece nu exista suficiente teste. Ministerul Educatiei a notificat Ministerul Sanatatii despre aceasta situatie…

- Personalul care va efectua testarea COVID noninvaziva a elevilor și preluarea deșeurilor medicale sunt doar doua dintre nelamuririle Ministerului Educației (ME), care a solicitat indrumari de la Ministerul Sanatații (MS). Conducerea ME a adresat o solicitare oficiala catre MS pentru a livra o procedura…

- Mediile vor putea fi incheiate in acest semestru cu doua note la o disciplina, indiferent de numarul de ore pe saptamana – afirma secretarul de stat in Ministerul Educatiei, Sorin Ion. El a mai spus ca nu a fost luata o decizie in privinta sustinerii tezelor. Amintim ca Ministerul Educatiei ia in calcul…