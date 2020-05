Stiri pe aceeasi tema

- Ajax a fost ”salvata de clopoțel” in momentul in care fotbalul s-a oprit, la inceputul lui martie. In campionat, ”lancierii” pierdusera 3 din ultimele 6 runde, in Cupa fusesera eliminați de Utrecht, 0-2 in semifinale, iar in Europa League ratasera calificarea in fața celor de la Getafe. Per total,…

- Andreea Hanca, soția lui Sergiu Hanca, a impresionat pe toata lumea prin gestul facut in Polonia, țara afectata de pandemia de coronavirus. Insarcinata in cinci luni, Andreea Hanca a decis sa se implice in ajutorarea celor care lupta pentru a salva viețile bolnavilor de coronavirus. Astfel, bruneta…

- Dupa victoria, scor 23-22, CSM București e acum favorita la caștigarea campionatului in fața rivalei SCM Rm. Valcea. Bucureștencele sunt la egalitate de puncte, dar au un meci mai puțin disputat, la ultima clasata in Liga Florilor, AHCM Slobozia. Meciul e programat pe 29 aprilie. Victoria de azi o…

- FCSB a avansat cu mari emoții in semifinalele Cupei Romaniei, dupa o victorie chinuita reușita in deplasare cu Hermannstadt, scor 2-1. Cum șansele la titlu sunt in acest moment destul de mici, FCSB se axeaza pe Cupa Romaniei, trofeul care ar putea șterge impresia unui sezon per total ratat. Casele…

- Liga Națiunilor: Repartizata in grupa 1 din Divizia B a Ligii Națiunilor, Romania va intalni Austria, Norvegia și Irlanda de Nord in mini-turneul din toamna. Cotele indica faptul ca vom fi intr-o grupa destul de echilibrata. Favorita la caștigarea grupei e Austria, cu o cota de 2.25, urmata de Norvegia,…

- Mijlocasul roman Sergiu Hanca a marcat golul echipei KS Cracovia, invinsa in deplasare de Legia Varsovia cu scorul de 2-1, sambata, intr-un meci din etapa a 24-a a campionatului de fotbal al Poloniei. Liderul a marcat prin Domagoj Antolic (20) si Valerian Gvilia (44), in timp ce Hanca a inscris in min.…

- Sergiu Hanca va fi tata pentru a doua oara. Soția sa, Andreea, e insarcinata in 4 luni și a postat o imagine graitoare pe contul sau de Instagram. „In 20 de saptamana vom fi iar parinți. Baiat sau fata? Voi ce ziceți? #vinebebe”, a scris Andreea. Cei doi mai au un baiețel, Zian, 2 ani. +1 FOTO La cele…

- Sergiu Hanca, 27 de ani, a adus victoria echipei sale, MKS Cracovia, cu Arka Gdinia, 1-0. Fostul dinamovist a executat o lovitura libera in minutul 37, care a fost deviata decisiv in poarta de un adversar. Hanca are acum 7 goluri pentru formația poloneza in acest sezon și se lupta la titlu cu rivala…