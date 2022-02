Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor a semnat vineri continuarea programului „Noua Casa”. Programul „Noua Casa” este unul guvernamental destinat persoanelor fizice, care faciliteaza achizitia unui imobil cu destinatia de locuinta, prin intermediul contractarii de credite garantate de stat. Noua Casa” 2022 se acorda…

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu și Adrian Chesnoiu, ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, au discutat marți cu reprezentanții FNGCIMM și ai FGCR despre pachetul de masuri guvernamentale pentru sprijinirea mediului de afaceri.

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a anuntat, miercuri, ca a propus o serie de modificari ale Codului Fiscal si de Procedura Fiscala, ”pentru ca obligatiile fiscale ale companiilor sa fie mai simple, mai clare si mai predictibile”. Oficialul Guvernului mai susține ca masurile au in vedere ajutorarea…

- Adrian Caciu a adaugat ca avizul CES este unul negativ, insa este unul consultativ, iar Consiliul Fiscal a avut o opinie pe proiect pe care o considera pertinenta.„Este un aviz consultativ, da. Am tinut cont de ceea ce s-a scris, dar este un aviz consultativ. Nu comentez. Consiliul Fiscal a dat o opinie…

- Noul ministru al Finantelor Publice, Adrian Caciu a anuntat ca vineri, in sedinta de Guvern, va fi adoptata rectificarea bugetara si da asigurari ca salariile din sanatate si din intreg sistemul bugetar, pensiile si toate drepturilor cetatenilor vor fi platite fara probleme pana la sfarsitul anului.…