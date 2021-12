Se reia programul "Casa Verde Fotovoltaice" Se reia programul "Casa Verde Fotovoltaice" Foto: http://www.worldbank.org/en/news. Programul "Casa Verde Fotovoltaice" se reia de miercuri, 22 decembrie, a anunțat Ministerul Mediului. Bugetul pentru aceasta etapa depașește 263 de milioane de lei, iar aplicația va permite înscrierea în limita a 150% din valoarea alocata fiecarei regiuni. Ministerul estimeaza ca banii vor fi epuizați rapid, având în vedere interesul major de care se bucura programul. Însa anul viitor vor fi alocate peste 650 de milioane de lei într-un… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Programul Casa Verde Fotovoltaice va incepe pe 22 decembrie 2021, la ora 10.00. Valoarea disponibila pentru reluarea inscrierilor este de peste 250 de milioane de lei. Ministrul Mediului da asigurari ca bugetul poate fi suplimentat, anunța Mediafax. „Incepand cu data de 22 decembrie 2021, ora 10:00,…

- Pe 22 decembrie 2021, la ora 10.00, Ministerul Mediului da startul Programului Casa Verde Fotovoltaice. Valoarea disponibila este de peste 250 de milioane de lei. “Incepand cu data de 22 decembrie 2021, ora 10:00, persoanele fizice interesate sa se inscrie in Programul Casa Verde Fotovoltaice se pot…

- ”Incepand cu data de 22 decembrie 2021, ora 10:00, persoanele fizice interesate sa se inscrie in Programul Casa Verde Fotovoltaice se pot adresa instalatorilor validati in vederea inscrierii in program. Valoarea disponibila pentru reluarea inscrierilor in cadrul Programului Casa Verde Fotovoltaice…

- Familiile care doresc sa-și instaleze panouri fotovoltaice vor avea un ajutor de la Stat. Bugetul va fi suplimentat, astfel ca fiecare aplicant va primi 20.000 de lei. Diferența se pune din buzunarul beneficiarului: Autoritațile vor sa incurajeze folosirea surselor alternative de energie. Astfel, ministrul…

- Compania Naționala de Investiții a lansat licitația publica pentru gasirea unei firme care sa ridice o noua baza sportiva de tip 2 in orașul Recaș. Valoarea contractului este de aproximativ doua milioane de lei. Recașul va avea o noua baza sportiva, care va fi ridicata cu doua milioane de lei, bani…

- Miercuri sunt analizate ofertele pentru contractul de execuție a lucrarilor de reabilitare, modernizare și extindere a sistemului de transport public prin troleibuz in municipiul Targu Jiu. Este vorba de un proiect cu finanțare europeana pentru reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de…

- Sumele alocate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) pentru plata ajutorului de stat pentru motorina utilizata in agricultura, in perioada 1 aprilie 2021 – 30 iunie 2021, au fost suplimentate cu 176 milioane lei, pana la 569 milioane lei, potrivit unei Hotarari de Guvern. Fondurile…

- Bugetul municipiului București a fost rectificat Primarul general al Bucureștiului, Nicușor Dan. Foto: Arhiva. Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat, în sedinta de vineri, un proiect de rectificare bugetara, potrivit caruia subventiile pentru transportul…