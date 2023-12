Stiri pe aceeasi tema

- E oficial. Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a hotarat, in sedinta din 13 decembrie, sa ia act de renuntarea la judecata a societatii Dhelectric System SRL, ceea ce inseamna ca programul Casa Verde Fotovoltaice poate fi reluat, informeaza Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, printr-un…

- Reprezentantii Ministerului Mediului au anuntat ca Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a inchis procesul Casa Verde Fotovoltaice, iar acest program poate fi reluat in zilele urmatoare. “Inalta Curte de Casatie si Justitie a hotarat, in sedinta din 13 decembrie, sa ia act de renuntarea la judecata…

- Dat in urmarite internaționala inca din vara acestui an, Ionuț Costea, fost președinte al Eximbank, cumnatul lui Mircea Geonaa, a pierdut și ultima cale de atac in dosarul in care a fost condamnt la 6 ani de inchisoare pentru luare de mita. Luni, Inalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) au respins, joi, ca nefondata cererea de stramutare a dosarului lui Catalin Chereches, in care fost condamnat la cinci ani de inchisoare, pentru luare de mita in forma continuata. Catalin Chereches va fi transferat, astazi, la penitenciarul…

- Curtea de Justitie a UE (CJUE) a decis sa radieze de pe rol cauza C-74/23 privind aplicarea in dosarele de coruptie a deciziilor legate de prescripție ale instantelor nationale precum CCR si Inalta Curte, potrivit portalului CJUE. CJUE a fost obligata sa renunțe la judecata dupa ce Curtea de Apel Ploiesti…

- Senatoarea Diana Șoșoaca i-a facut plangere penala deputatului George Simion la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție. Aceasta susține ca președintele AUR ar fi falsificat o inregistrare audio cu vocea ei și ii cere daune de 50 de milioane de euro. Diana Șoșoaca, președinte al partidului…

- Curtea Constitutionala a decis, joi, ca legea care interzice cumulul pensie-salariu este neconstituționala, in urma sesizarii facute de Inalta Curte de Casatiei si Justitie. Potrivit președintelui CCR, Marian Enache, interdicția cumulului „contravine dreptului fundamental la munca”. „Cu unanimitate…