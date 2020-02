Se reia licitaţia pentru o parcare subterană în faţa UMF Iaşi Noua licitatie are ca data limita de depunere a ofertelor ziua de 27 februarie. Terenul are o suprafata de aproape 5.300 mp si a fost evaluat la suma de 4,8 milioane euro. Primaria vrea sa concesioneze amplasamentul pe o perioada de 25 de ani, care poate fi, ulterior, prelungita pana la maxim 49 de ani. „Concesionarul care va amenaja parcarea subterana are obligatia ca la refacerea esplanadei sa pastreze suprafata de 974 de metri patrati de spatiu verde si sa reamplaseze monumente (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

