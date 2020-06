Se reia curăţenia pe străzile din Timişoara Actiunea de curatare a strazilor din Timisoara se reia din aceasta saptamana. Au fost stabilite strazile unde va actiona operatorul local de salubritate. Primaria Municipiului Timisoara continua programul de salubrizare a strazilor din oras in perioada urmatoare si ii roaga pe cetateni sa elibereze parcarile și carosabilul in vederea efectuarii lucrarilor (maturat mecanic, maturat manual, ... The post Se reia curatenia pe strazile din Timisoara appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

