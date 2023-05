Se reia campania de sterilizare a cainilor din Valu lui Traian Primaria Valu lui Traian anunta ca incepand cu data de 15.05.2023, se reia indexul animalelor.Reprezentanti ai primariei si ai ASPA Ivets vor ajunge in gospodarii pentru inventariere si microcipare animale. ,,Va reamintim ca obligatia legala a fiecarui detinator de animale este sa le declare inregistreze la primarie sau DSV dupa caz, iar cei care detin caini trebuie obligatoriu sa ii microcipeze si sterilizeze. In cadrul indexului aceste operatiuni se executa gratuit. Dupa finalizare vor incepe ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Constanta anunta inceperea, pe 3 aprilie, a primei campanii din anul in curs de sterilizare gratuita a cainilor si pisicilor Aceasta campanie este prima din seria proiectelor care vor fi derulate anul acesta in municipiul Constanta, alaturi de programe de informare si responsabilizare, evenimente…

- Primaria Constanta anunta inceperea primei campanii din anul in curs de sterilizare gratuita a cainilor si pisicilor de rasa comuna din oras, cetatenii interesati putand sa faca programari.

- Consiliul Județean Iași impreuna cu Primariile din Zona Metropolitana incep un program de sterilizare a cainilor fara stapan. Președintele forului județean, Costel Alexe a precizat ca proiectul beneficiaza de o finanțare de 150 de mii de lei. El a menționat ca, in ciuda contractelor incheiate cu diferite…

- Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare pentru Compania Nationala de Investitii, prin proiectant Aria Concept Architecture SRL, pentru Primaria Valu lui Traian.Mediul a decis ca nu este necesara realizarea impactului asupra mediului.…

- Campanie de informare privind detinerea si cresterea cainilor: Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați…

- La Timișoara, primii proprietari de caini care nu iși permit sa ii sterilizeze s-au inscris in campania desfașurata de primarie in acest sens. Campania este destinata sterilizarii animalelor ai caror stapani au venituri sub salariul mediu brut. Primaria Timișoara pune la dispoziția acestora doua numere…

- Primaria Municipiului Timișoara a demarat campania de sterilizare gratuita a cainilor aparținand rasei comune și metișilor. Campania este destinata sterilizarii animalelor ai caror stapani, persoane fizice, au venituri sub salariul mediu brut și domiciliul sau reședința in Timișoara. Costurile aferente…

- Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Iași (ADI ZMI) anunța ca va desfașura o ampla campanie de sterilizare gratuita a cainilor fara stapan in perioada martie-august 2023. Proiectul este inițiat de catre membrii metropolitani și sprijinit de catre Consiliul Județean Iași, prin majorarea…