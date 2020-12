Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Judetean (CJ) Botosani a finalizat procedurile de licitatie pentru stabilirea constructorului unui drum strategic cu o lungime de peste 100 de kilometri, care urmeaza a fi finantat din fonduri europene, a anuntat, vineri, intr-o conferinta de presa, presedintele institutiei, Doina Federovici.…

- Municipiul Aiud implementeaza in total sase proiecte REGIO, a caror valoare totala este de aproape 20 milioane euro, pentru investitii in infrastructura de transport local, in dezvoltarea zonelor verzi si a iluminatului public, precum si pentru cresterea calitatii varstnicilor. Doua dintre aceste proiecte,…

- Containerele cu saloane amenajate pentru pacienții cu Covid, de la la Spitalul de Urgența Sibiu, sunt in vizorul DNA Alba-Iulia, a declarat, luni, directorul militar al spitalului, Constantin Vlase, potrivit Agerpres. Procurorii au cerut instituției documente legate de contractul de 6 milioane de lei…

- Unul din proiectele dezbatute de consilierii județeni in ședința extraordinara de vineri, 20 noiembrie, a vizat incheierea unui acord de parteneriat intre CJ Giurgiu și Administrația Fondului pentru Mediu, in vederea implementarii unui proiect ce are ca scop dezvoltarea infrastructurii de management…

- ​CFR Infrastructura a anunțat ca a fiost lansata licitația pentru modernizarea a 68 km dintre Arad și Timișoara, fiind vorba de doua loturi în valoare totala de 3,9 miliarde lei (aproximativ 800 milioane euro). Durata de implementare este de 102 luni, dintre care șase luni pentru proiectare și…

- O creșa aflata in municipiul Blaj va fi extinsta și reabilitata printr-un proiect de peste 1,9 milioane de lei, fara TVA. Primaria Blaj a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație pentru achiziția de lucrari de construcții pentru obiectivul „Extindere, reabilitare…

- Drumul judetean DJ 193 Satu Mare – Borlesti, in lungime de 40 de kilometri, va fi modernizat. Prin Programul Operațional Asistența Tehnica 2014-2020, a fost selectata spre finanțare nerambursabila documentația tehnico-economica aferenta investiției „Modernizarea drumului județean DJ 193 Satu Mare –…

- Nu va fi refacut insa tot segmentul de 32 km, ci numai portiuni care insumeaza 29 km de drum. Contractul a fost semnat cu doua zile in urma de Consiliul Judetean, prin Directia de Administrare a Drumurilor si Podurilor, dar anuntul facut de CJ nu precizeaza numele firmei castigatoare a licitatiei. Doar…