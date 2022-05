Se regrupează trupele rusești? Ce este „axa Izium” 02nstitutul pentru Studierea Razboiului a anunțat ca trupele rusești au facut progrese limitate la vest de Severodonetsk pe 29 aprilie. Acestea raman blocate la sud de Izium. Trupele ruse intampina serioase dificultați din cauza contraatacurilor ucrainenilor in jurul orașului Harkiv. Trupele ruse ar putea fi forțate sa redistribuie unitați destinate axei Izium pentru a meține aceste poziții. Forțele ucrainene incetinesc cu succes atacurile rusești in estul Ucrainei, care au asigurat doar avansuri minore la vest de Severodonețk și nu au avansat pe frontul Izium in ultimele 24 de ore. Este puțin… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

