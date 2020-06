Se reface pista la stadionul de atletism! REȘIȚA – In aceasta perioada se efectueaza lucrari la stadionul de atletism din cartierul Govandari, iar unii dintre sportivii legitimați la Clubul Sportiv Municipal Reșița inca se pregatesc separat, in aer liber! „Stadionul de atletism este intr-un proces de refacere a pistei. Vom impraștia aproximativ 20 de tone de zgura pentru a reface integral suprafața de alergare. Din punct de vedere sportiv, din pacate, stadionul este inca inchis desfașurarii activitaților de performanța și pentru oamenii de rand care doresc sa faca mișcare. Este inchis datorita faptului ca nu putem asigura cele zece condiții… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

