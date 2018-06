Stiri pe aceeasi tema

- Steaguri in culorile curcubeului si tricolorul Italiei, cantecul Raffaellei Carra si 'Bella Ciao, transgresivi animatori, multime, tineri si mai putin tineri de toate orientarile, carucioare, caini si copii, camioane cu muzica lor. Este o Roma Pride, acea Roma care a defilat ieri pe strazile capitalei…

- "Imi doresc ca ziua de astazi sa se incheie cu bine pentu toti participantii la manifestarile care sunt aprobate astazi in Capitala, dar si pentru bucurestenii care nu participa la manifestatii si pentru turistii din capitala. Am organziat mai multe comandamente atat la nivelul Primariei, cat si…

- The Home a pornit ca un site in care sunt prezentate spre vanzare obiecte de mobilier scandinav si a fost extins cu un magazin fizic, in care sunt expuse modalitati de combinare a diferitelor piese de mobilier si decoratiuni. Cu o investitie initiala...

- Imagini spectaculoase cu lucrarile de constructie la viaductul peste raul Somesul Mic, din apropierea localitatii Gilau, surprinse de o drona. Lung de 700 de metri, acest pod va permite utilizarea celor 8,7 kilometri ai autostrazii Transilvania, cuprinsi intre Gilau si Nadaselu, finalizati anul trecut.

- Yemenul, aceasta tara din sudul Peninsulei Arabe, este in pragul unei crize umanitare de proporții. Dupa 3 ani de razboi civil in care au murit mii de oameni, lipsa alimentelor de baza și a medicamentelor pune in pericol viața a aproape o jumatate de milion de copii.

- Ștrandul de un milion de euro, inaugurat in 2014 de autoritațile motrene, nu iși va mai deschide prea repede porțile anul acesta. Administrat de catre Direcția Publica Motru, investiție a Primariei și Consiliului Local, a fost lasat in paragina, acesta necesitand numeroase reparații. Deși lucrarea…

- Frecventa inlocuirii anvelopelor la aeronavele TAROM este aceeasi de ani de zile, a afirmat Valentin Iordache. "Nu am avut reclamatii privind distrugerea anvelopelor aeronavelor nici de la compania TAROM, nici de la alte companii. Din verificarile despre care stiu ca s-au facut cu privire…

- Statuia ecvestra a lui Stefan cel Mare amplasata in apropierea Cetatii de Scaun a Sucevei va fi reabilitata cu peste jumatate de milion de lei, iar lucrarile au demarat marti si trebuie finalizate pana la sfarsitul lunii august. Potrivit primarului municipiului Suceava, Ion Lungu, valoarea proiectului…