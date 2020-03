Programul mijloacelor de transport in comun din Timisoara se adapteaza situatiei „virusologice” actuale. Acum, daca intarzie tramvaiul sau autobuzului, cel putin stiti de ce! Primarul Nicolae Robu a anuntat ca programul mijloacelor de transport in comun se modifica, incepand de joi, 19 martie, in sensul ca frecventa de circulatie va scadea in afara anumitor ore, ... The post Se reduce frecventa de circulatie a mijloacelor de transport in comun din Timisoara appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .