SE REDUC garniturile de metrou pe fondul epidemiei cu COVID-19 - Anunţul Metrorex Numarul de trenuri de metrou aflate in circulatie se va reduce cu 15% pana la 20% pe toate magistralele, in functie de evolutia traficului de calatori din aceasta perioada, informeaza Metrorex, potrivit Agerpres. "In contextul actual, pentru limitarea raspandirii infectiei cu coronavirus, Metrorex ia masura reorganizarii circulatiei trenurilor de metrou pe toate magistralele. Citește și: Pacienții devin imuni dupa ce se vinda de coronavirus, apreciaza cercetatorii! Cu semnul intrebarii raman, insa, oamenii cu deficiențe imune Astfel, numarul de trenuri aflate in circulatie se va… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- Celebra cursa auto de 24 de Ore de la Le Mans, prevazuta initial pentru intervalul 13-14 iunie, a fost amanata pentru perioada 19-20 septembrie din cauza pandemiei de coronavirus, au anuntat miercuri organizatorii, anunta Agerpres.''Amanarea acestei curse era cea mai potrivita cale de urmat…

- Un numar de 63 de persoane sunt in carantina in centre din Olt, alte 506 persoane din judet sunt in izolare la domiciliu iar trei persoane au fost confirmate luna aceasta cu coronavirus si sunt internate in spitale, a anuntat miercuri seara Institutia Prefectului Olt, potrivit Agerpres.Potrivit…

- Poliția de Frontiera a deschis dosar penal pe numele cetațeanului roman care a calatorit, cu aeronava unei companii aeriene private, pe relația Madrid – București deși a fost depistat ca fiind infectat cu noul tip de coronavirus in Spania. Cercetarile se desfașoara pentru infracțiunea de zadarnicire…

- In curtea Spitalului Municipal din Sebeș a fost montat și funcționeaza, incepand de vineri, un cort de triaj pacienți, cu personal medical specializat. In cort se va efectua triajul rapid, cu accent pe ancheta epidemiologica pentru pacienții care prezinta febra și/sau simptome respiratorii, cu scopul…

- Bitcoin trece printr-o zi remarcabil de dura. Se pare ca toate activele au o luna proasta ― inclusiv criptomonede. Cu câteva ore în urma, prețul mediu al unui bitcoin a scazut cu 2.000 de dolari în mai puțin de o ora.Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Statistici sumbre! 168 de persoane au murit intr-o singura zi din cauza Covid-19 in Italia, anunța autoritațile. Țara este in carantina, iar conform datelor oficiale, acesta este cel mai mare numar de decese inregistrat in 24 de ore de la izbucnirea epidemiei in Italia.168 de persoane infectate…

- Prim-ministrul italian, Giuseppe Conte, a anunțat sambata noaptea ca se impune carantina pentru tot nordul Italiei. Astfel, cel puțin 16 milioane de persoane sunt acum blocate in regiunea Lombardia, scrie BBC...

- Serviciile Consulatului general din Milano și ale Consulatului din Padova au fost suspendate incepand de astazi, 5 martie, in legatura cu numarul in creștere de contaminari cu virusul Covid-19 in regiunile italiene Lombardia, Veneto și Emilia Romagna, informeaza Ministerul de Externe și Integrarii Europene…