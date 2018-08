Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de miercuri spre joi se va redeschide traficul rutier pe podul de la Maracineni, pe sensul Ramnicu Sarat catre Buzau, potrivit autoritaților. Dupa miezul nopții, muncitorii vor indeparta bariera de la intrarea pe pod, semafoarele și balizele care direcționau traficul pe celalalt sens. De…

- Podul metalic de la Maracineni, peste raul Buzau, intrat in reparatii in luna aprilie, se redeschide circulatiei pe 30 august, la ora 8,00, a declarat joi, pentru AGERPRES, dirigintele de santier, Vasile Ionascu. Potrivit sursei citate, dupa circa patru luni de la inchiderea podului pentru reparatii…

- Veste proasta pentru soferi! Podul de tuburi peste raul Buzau de la Stancești – Vadu Pașii, la balastiera, a fost luat din nou de ape luni dupa-amiaza. Saptamana trecut, dupa cateva zile de munca, lucratorii balastierei au reușit sa finalizeze lucrarile si soferii au putut circula din nou pe podul de…

- Incepand din a doua parte a nopții de marți spre miercuri (26/27 iunie) aria ploilor se va extinde treptat dinspre sudul teritoriului și va cuprinde majoritatea regiunilor, iar in Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova, sudul și estul Transilvaniei cantitațile de apa vor depași 20...30 l/mp și izolat…

- Pentru locuitorii din Muntenia, E 85 reprezinta cea mai rapida „poarta” catre Moldova. De altfel, acesta este și cam singurul drum de viteza pe care il are Romania in aceasta parte de țara. In județul Buzau, E 85 trece printr-un punct-cheie. Maracineni. Aici se afla un pod care, exact ca in bancul de…

- IPJ Buzau atentioneaza conducatorii auto ca in judetul Buzau, circulatia rutiera este oprita pe podul peste raul Buzau, situat pe DN2 E85, la iesirea din municipiul Buzau catre Ramnicu Sarat, pentru efectuarea lucrarilor de reparatie. Traficul rutier se desfasoara insa pe podul nou, prevazut cu cate…