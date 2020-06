Stiri pe aceeasi tema

- Se redeschide targul saptamanal al Pitestiului! Vezi programul de functionare. Incepand de vineri, 26 iunie 2020, Primaria Municipiului Pitești a hotarat redeschiderea Targului Saptamanal, care va fi accesibil cetațenilor dupa urmatorul program: • luni – joi, intre orele 07:00 și 19:00; • vineri, ora…

- Patru noi totemuri intrare/ieșire localitate au fost amplasate de catre Primaria Municipiului Pitești in punctele de acces in oraș, respectiv pe Calea Dragașani, Calea Campulung, Calea București și Bd. Nicolae Balcescu, urmand a fi montate alte doua totemuri, pe DN 65B și pe Calea Craiovei, la finalizarea…

- Tot mai multe persoane iși arata nemulțumirea pentru felul cum sunt tratați de catre personalul Centrului de dializa din Alba Iulia, dupa ce mai mulți pacienți și cadre medicale au fost confirmate pozitiv la infecția cu coronavirus. O cititoare a albaiuliainfo.ro reclama faptul ca pacienții de la centrul…

- In toate cazurile de infectare cu COVID-19 identificate in judet, medicii epidemiologii din cadrul DSP Alba au demarat anchete epidemiologice privind stabilirea contacților. Conform procedurii, contactii direcți ai unei persoane depistate pozitiv se izoleaza, contactii direcți care prezinta simptomatologie…

- UPDATE: Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat ca ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a ajuns la Suceava și ca deja sunt acolo 4 medici militari, iar in curand vor veni alți 20 de medici din București și din alte orașe din țara.„Ieri am discutat cu premierul Ludovic Orban și cu ministrul Sanatații.…

- Acum avem nevoie mai mult ca oricand de APA pe care S.C VITAL S.A o furnizeaza in mod continuu și in condiții de maxima siguranța. Tocmai pentru ca ințelegem aceasta nevoie incercam sa nu existe nici o discontinuitate in distribuția apei potabile din rețeaua publica, iar in cazuri independente de voința…

- CORONAVIRUS. Pentru a reduce riscul de specula si pentru a permite mai multor consumatori sa se aprovizioneze, comerciantii pot limita cantitatile de produse esentiale achizitionate de o singura persoana/pe un singur bon si isi pot modifica programul de functionare. De asemenea, in vederea…

- Ca masura de prevenire a raspandirii infectiilor cu Covid 19, și in baza Ordonanțelor Militare emise in Starea de Urgența privind restricțiile de circulație și deplasare, Primaria Municipiului Pitești anunța inchiderea tuturor celor 79 de locuri de joaca de pe raza municipiului. ”Pentru a evidenția…