- Prefectul judetului Timis, Mihai Ritivoiu (PSD), a solicitat redeschiderea Spitalul modular de campanie pentru cazurile de Covid de pe Stadionul CFR din Timisoara, din cauza numarului tot mai mare de imbolnaviri din ultimele zile. „Numarul zilnic de cazuri pozitive de Covid-19 in Timis este…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 3.718 cazuri noi de persoane infectate cu Covid la nivelul tarii, cu 389 mai puține fața de ziua anterioara. 670 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima infectare,…

- Autoritațile au emis luni, 11 iulie, buletinul informativ privind evoluția pandemiei de coronavirus in Romania. In intervalul 4 – 10 iulie 2022 au fost inregistrate 14.943 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19). 2.717 dintre cazurile noi din ultima saptamana sunt ale unor pacienți…

- Situație COVID-19 in saptamana 27 iunie – 3 iulie 2022: 7.726 de noi infectari cu SARS CoV 2 și 16 persoane decedate. In momentul de fața, 922 persoane sunt internate in secții, din care 124 sunt copii; 52 de persoane sunt internate in ATI, din care 1 copil. Din cele […] Articolul Se inregistreaza…

- Prefectul de Timiș, Mihai Ritivoiu, a anunțat ca a dispus ca Serviciul de Permise si Inmatriculari sa lucreze și sambata, 4 iunie. „Sase ghisee vor fi deschise intre 08:10 si 15:30 si sunt asteptate fara programare solicitarile pentru inmatriculari (nu se prelucreaza permise de conducere in aceasta…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.146 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 318 mai puțin fața de ziua anterioara. In intervalul 27.04.2022 (10:00) – 28.04.2022 (10:00) au fost raportate de catre INSP 15 decese (7 barbați și 8 femei). Din totalul de 15 […] The…