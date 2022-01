SE REDESCHIDE SPITALUL MODULAR DE LA LEȚCANI Numarul tot mai mare de cazuri de COVID-19 incepe sa fie problematic pentru sistemul medical ieșean. In Terapia Intensiva lucrurile nu stau foarte rau, rata de internare la ATI este mult mai mica fața de valul 4 al pandemiei de COVID-19, arata dr. Vasile Cepoi, directorul DSP Iași. In schimb, a crescut foarte mult rata de internare a bolnavilor de coronavirus in secțiile non ATI. Cum in weekend au ramas foarte puține paturi libere la Spitalul de Boli Infecțioase, s-a decis deschiderea spitalului mobil de la Lețcani. S-a deschis sistemul de incalzire, pentru a i se verifica funcționalitatea, personalul… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

