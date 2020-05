Se redeschide Policlinica din Piatra-Neamț Dupa aproape trei luni, de saptamana viitoare, se redeschide Policlinica Piatra-Neamț. In toata aceasta perioada, bolnavii care aveau bilete de trimitere sau au fost programați la consultații și investigații au fost amanați, in contextul coronavirusului. Pacienții vor fi primiți la consultații numai pe baza de programare. „S-a luat decizia in Comitetul Director, dar nu s-a stabilit exact data de la care saptamana viitoare va fi redeschisa policlinica. Deocamdata inca se analizeaza, impreuna cu domnul manager dr. Silviu Verzea, care sunt exact circuitele adecvate pe care sa le asiguram, care va… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

