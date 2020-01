Se redeschide Piața Progresul - o piață de (12) milioane! Piața Progresul devine una dintre cele mai moderne zone agro-alimentare din București, dupa o investiție totala de aproape 12 milioane de lei și lucrari care au durat trei luni. Cu spații comerciale reconfigurate si renovate, piața va oferi condiții civilizate și de maxima siguranța, atat pentru comercianții care iși desfașoara activitațile in acest complex, cat și pentru locuitorii Sectorului 4 și nu numai care se aprovizioneaza de aici. Lucrarile, incepute in luna noiembrie a anului trecut, au vizat, in primul rand, obținerea autorizației de securitate la incendiu. A fost montat un sistem automatizat… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Piata Agro-alimentara Progresul, "singura piata din Capitala in care se poate plati cu cardul direct la taraba", se redeschide dupa lucrarile de renovare incepute in urma cu trei luni, anunta Primaria Sectorului 4. "Am creat la Piata Progresul un spatiu cu dotari moderne, incepand…

- Urmare a unei investiții totale in valoare de 11.176.500 lei, Piața Progresul devine una dintre cele mai moderne zone agro-alimentare din București. Cu spații comerciale reconfigurate si renovate, piața va oferi condiții civilizate și de maxima siguranța, atat pentru comerciații care iși desfașoara…

- București, 16 ianuarie 2020: Aproape 4 milioane de cautari au fost inregistrate, in 2019, pentru joburile de șofer, pe eJobs.ro, cea mai mare platforma de recrutare online din Romania. Urmatoarele cele mai cautate joburi au fost cele de contabili și economiști, care au adunat, cumulat, aproape 3 milioane…

- Peste 100 de percheziții in București și 25 de județe au loc miercuri dimineața la persoane banuite ca au facut achiziții fictive in valoare de doua milioane de euro. Achizițiile s-au facut de la firme care nu au personal angajat, administrate de aceleași persoane fizice. Polițiștii de investigare a…

- Hidroelectrica va finanta cu peste 5,3 milioane de lei (fara TVA) modernizarea statiei electrice de 110 KV apartinand CHE Bradisor, parte a amenajarii hidroenergetice Lotru, a anuntat, marti, compania intr-un comunicat de presa transmis AGERPRES. Lucrarea presupune prestarea de servicii de reparatii…

- Frumoasa șatena originara din Rovinari a inregistrat o mulțime de reușite pe plan profesional in acest an. Toate piesele lansate de aceasta au reușit sa stranga milioane de accesari pe canalul Youtube, in top aflandu-se piesa „Pe strazile din București” cu peste 30 de milioane de vizualizari.…

- Structura pe segmente de piata arata ca, din stocul total, 4,2 milioane de metri patrati reprezinta parcuri industriale si de logistica, 3,9 milioane de metri patrati sunt cladiri de birouri (in Bucuresti si urmatoarele 4 piete secundare), iar restul de 3,27 milioane de metri patrati sunt scheme de…

- "Problema RADET-ului nu este de anul acesta, iar datoria aceea, care este reala, a existat si in urma cu cinci ani, si zece ani, este o gaura neagra care nu a putut fi inchisa. Indiferent ce va spune instanta, insa, bucurestenii vor avea caldura. Aici nu exista niciun dubiu. In cazul bucurestenilor…