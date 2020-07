Se redeschide Piața de vechituri din Lugoj Piața de vechituri din Lugoj se redeschide marți, 14 iulie, insa cu respectarea condițiile impuse de reglementarile legale in vigoare pentru a pastra la un nivel minim riscul de infecție cu virusul COVID 19. Lista cu masurile de protecție pentru prevenirea infecțiilor cu noul coronavirus va fi afișata la intrarea in piața. In aceasta perioada lucrarile de extindere a parcarii de la Piața Obor sunt in faza avansata de execuție. „Odata cu finalizarea lucrarilor la parcarea noua, condițiile oferite in Piața Obor se vor imbunatați și vom propune atat cumparatorilor cat și comercianților… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

Sursa articol si foto: lugojexpres.ro

