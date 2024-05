Stiri pe aceeasi tema

- Din 1 iunie revin trenurile pe linia directa București Nord - Gara Progresu - Gradiștea - Giurgiu și vor fi șapte trenuri CFR Calatori pe sens in fiecare zi. Cel mai rapid tren va face 2 ore și 4 minute pe cei 93 km, iar cel mai lent, doua ore și 19 minute. Pe viitor se dorește ca intre cele doua orașe…

- ​Din luna iunie vor reveni dupa 19 ani de pauza trenurile pe linia 102 București Nord - București Progresu - Gradiștea - Giurgiu, dar vitezele nu vor fi prea mari, iar calatoria București Progresu - Giurgiu va dura mai mult de 80 de minute. Mai lung va fi drumul București Nord - Giurgiu.

- Inca nu este clar de unde vor veni cele 62 de trenuri noi de scurt parcurs, necesare modernizarii CFR Calatori. Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) asteapta motivarea Curtii de Apel in privinta admiterii contestatiei depuse de francezii de la Alstom Transport la contractul semnat cu producatorul…

- Producatorul chinez CRRC a adus primul sau tren electric in Romania, modelul fiind cel care acum cativa ani urma sa fie livrat Autoritatii de Reforma Feroviara. Dupa omologarea TSI, acesta va functiona pe rutele Bucuresti - Brasov – Constanta, informeaza Mediafax.

- Atentie, calatori De sambata, 27 aprilie, se reia activitatea pe Linia 100M, intre Gara CFR si Cap Linie Mamaia, transmite Primaria Constanta.Linia va functiona pe toata perioada sezonului estival si va fi deservita in principal de autobuze electrice.De la aceeasi data se sisteaza activitatea pe linia…

- Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) a decis anularea procedurilor de achizitie de ”Servicii publice de transport feroviar de calatori prin punerea la dispozitie a materialului rulant nou achizitionat de ARF, respectiv a trenurilor electrice inter-regionale, denumite RE-IR, destinate transportului…

- Din cauza lucrarilor de asfaltare de la intrarea in Mamaia, zona Perla ndash; Sat Vacanta, linia 47M a fost deviata, potrivit CTBus.Din cauza lucrarilor de asfaltare de la intrarea in Mamaia, zona Perla ndash; Sat Vacanta, linia 47M a fost deviata, potrivit CTBus.Astfel, la intrarea in statiune, autobuzele…