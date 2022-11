Cea mai veche cafenea a Capitalei se redeschide, din 4 noiembrie, in Centrul Vechi al Bucurestiului, sub numele de Cafeneaua Veche 9, intr-o cladire istorica, atestata in 1812 si profund integrata in povestea, cultura si arta orasului, informeaza un comunicat de presa remis vineri Agerpres.