Se redeschide Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa “Aurel Vlaicu” Lucrarile la Aeroportul International Bucuresti Baneasa “Aurel Vlaicu” vor fi gata pe 21 iulie, iar timpul de imbarcare a pasagerilor va fi intre 30 si 60 de minute, in functie de dimensiunea aeronavei, a anuntat luni Valentin Iordache, purtatorul de cuvant al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB). Primii pasageri vor fi fotbaliștii naționalelor care vin sa joace la București in cadrul Euro 2020. “Lucrarile sunt intr-un stadiu foarte avansat. Ele vor fi finalizate, conform contractului, la data de 21 iulie anul acesta. Acest terminal a fost restaurat asa cum era el in urma cu 59 de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile la Aeroportul Baneasa „Aurel Vlaicu” vor fi terminate pe 21 iulie, la 9 ani dupa inchiderea celui mai vechi aeroport din Romania. Salonul oficial este insa gata si primii pasageri vor fi fotbalistii care vor juca la București la Euro 2020, a declarat Valentin Iordache, purtator de cuvant al…

- Lucrarile la Aeroportul International Bucuresti Baneasa "Aurel Vlaicu" vor fi gata pe 21 iulie, iar timpul de imbarcare a pasagerilor va fi intre 30 si 60 de minute, in functie de dimensiunea aeronavei, a anuntat, luni, Valentin Iordache, purtatorul de cuvant al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti…

- Lucrarile la Aeroportul International Bucuresti Baneasa "Aurel Vlaicu" vor fi gata pe 21 iulie, iar timpul de imbarcare a pasagerilor va fi intre 30 si 60 de minute, in functie de dimensiunea aeronavei, a anuntat luni Valentin Iordache, purtatorul de cuvant al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti…

- Aeroportul Baneasa va deveni aeroport de business Foto: Alex Lancuzov Aeroportul Baneasa va deveni aeroport de business. Lucrarile de modernizare se vor încheia la termen, conform contractului, pe 21 iulie, ceea ce va permite redeschiderea lui și pentru zborurile comerciale, dupa o…

- „Lucrarile sunt intr-un stadiu foarte avansat. Ele vor fi finalizate, conform contractului, la data de 21 iulie anul acesta. Acest terminal a fost restaurat asa cum era el in urma cu 59 de ani, in 1952, inclusiv marmura folosita si mozaicul de pe pardoseala, stalpii imbracati in travertin si toate celelalte…

- Cu aproape doua saptamani inaintea primului meci de la Bucuresti din cadrul Campionatului European de Fotbal, primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, este foarte optimist ca „vom fi la inaltimea evenimentului”. „Cu 14 zile inaintea primului meci de la Bucuresti din cadrul Campionatului European…

- Ultimul meci de la Euro 2020 care va avea loc la București s-ar putea disputa cu 25.000 de spectatori in tribune. Este vorba despre jocul din optimile de finala ale competiției organizat pe Arena Naționala in data de 28 iunie, de la ora 22.00.Anunțul a fost facut, miercuri, in cadrul unei conferințe…

- Imnul oficial al EURO 2020, competiție care va debuta pe 11 iunie la Roma cu partida Turcia – Italia, a fost compusa pentru ”a celebra sarbatoarea si fotbalul”, precizeaza UEFA, conform Agerpres. ”We Are The People We’ve Been Waiting este un cantec despre provocarile cu care se confrunta lumea, incercand…