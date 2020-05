Se redeschid terasele. Ce norme trebuie respectate Incepand de luni, 1 iunie, romanii vor putea sa stea la terase, insa trebuie respectate mai multe reguli atat de catre clienți, cat și de catre proprietarii teraselor. Guvernul a publicat vineri seara ce norme trebuie respectate. Vi le prezentam pe... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

