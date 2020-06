Se redeschid spitalele suport COVID-19. Nelu Tătaru, solicitare urgentă! Spitalele suport Covid-19 ar putea fi redeschise. Ministrul Sanatatii Nelu Tataru a cerut marti directiilor de sanatate publica sa evalueze de urgenta situatia in spitalele care trateaza pacienți infectați cu noul coronavirus in vederea reluarii internarilor si a interventiilor chirugicale programate, precum si a activitatii in ambulatorii, pentru pacientii non-COVID. „Am cerut astazi directiilor de […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

