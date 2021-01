Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat marți, la Antena 3, ca in decizia finala privind redeschiderea școlilor din semestrul doi gradul redus de vaccinare a profesorilor nu va fi un factor decisiv, principalii indicatori fiind trendul infecțiilor și pericolul reprezentat de noua tulpina…

- Saptamana viitoare urmeaza sa fie luata o decizie referitoare la redeschiderea școlilor din data de 8 februarie. Intre timp ministrul Educației anunța ca pana in acest moment aproximativ 6.000 de cadre didactice au primit prima doza de vaccin anti-Covid. In total s-au inscris la vaccinare 80.000 de…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, spune ca prioritara este redeschiderea școlilor, insa in acest context, ”dreptul la sanatate, condițiile sanitare, evoluția epidemiologica vor avea intaietate, din pacate, fața de educație”. Adrian Nastase il 'desființeaza' pe Klaus Iohannis dupa ce s-a…

- „Se propune suspendarea activitaților care impun prezența fizica a preșcolarilor și elevilor in unitațile de invațamant și continuarea activitaților didactice in sistem on-line, pentru perioada 11.01.2021 – 07.02.2020", arata decizia CNSU. Ministrul Educatiei explica cum se va face redeschiderea scolilor.…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat miercuri, la B1 TV, ca redeschiderea școlii nu va incepe in Romania pana pe data de 8 februarie, in format clasic. Dupa aceasta data, elevii pot reveni in clase daca situația epidemiologica o va permite. Unul dintre parametrii luați in calcul…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat marți, la Antena 3, ca deși iși dorește categoric redeschiderea școlilor, aceasta decizie va fi luata in baza evoluției pandemiei, a dorinței de vaccinare a profesorilor și a modelelor din alte țari. In acest context, ministrul a precizat ca…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, luni seara, ca a trimis o adresa tuturor inspectoratelor scolare judetene, dar si tuturor universitatilor, pentru a realiza o situatie a angajatilor dispusi sa se vaccineze. Statistica trebuie finalizata pana in 15 ianuarie, la ora 16.00, fiind unul dintre…

- Scolile din Romania nu sunt total pregatite pentru reluarea cursurilor fata in fata, in sala de clasa, a spus ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, luni, intr-o interventie in direct la Antena3. Pe de...