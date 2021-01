Stiri pe aceeasi tema

- Școlile nu se vor redeschide pe 11 ianuarie, data programata în calendarul anului școlar, spune ministrul Educației. Sorin Cîmpeanu susține ca este prea devreme, 11 ianuarie fiind termenul stabilit cu multe luni în urma. Acesta a mai precizat ca…

- Elevii nu vor reveni la școala incepand din data de 11 ianuarie 2021. Ministrul Educației Sorin Cimpeanu a vehiculat o data la care copiii s-ar putea reintoarce la cursuri. Intr-o declarație facuta pentru Știrile ProTV , Sorin Campeanu a spus ca „iși dorește deschiderea cat mai grabnica a școlilor”.…

- Ministerul Educației ar putea face propunerea de vaccinare prioritara a educatorilor și învațatorilor, „pentru a fi corelata cu prioritatea acordata gradinițelor și învațamântului primar”, în vederea redeschiderii, a spus…

- Vesti bune pentru romanii de pretutindeni. Elevii din scolile gimnaziale si colegiile din Anglia vor fi testati saptamanal pentru COVID-19, incepand din ianuarie a anuntat guvernul britanic, relateaza dpa. Elevii si profesorii vor fi eligibili pentru testare zilnica timp de sapte zile daca sunt identificati…

- "Intr-adevar ne pregatim pentru scenariul rosu daca se atinge indicele de 3 la mie, asa cum se stie. De aceea, saptamana aceasta am solicitat prefectului de Bucuresti sa avem o intalnire, sa ne pregatim pentru scenariul rosu", a declarat ministrul Educatiei, Monica Anisie, dupa o vizita la Inspectoratul…