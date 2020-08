Florin Citu, ministrul Finanțelor, a afirmat, marți seara, la postul Realitatea Plus ca este de acord cu solicitarea HoReCa de a redeschide restaurantele. Reamintim ca angajatii din sectorul HoReCa au protestat, in 19 august, timp de o ora, la locul de munca fata de felul in care Guvernul trateaza combaterea pandemiei in domeniul Hoteluri, Restaurante […]