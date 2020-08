Stiri pe aceeasi tema

- "Dezbatem in cursul acestei saptamani, am solicitat punctul de vedere al specialistilor, sa vedem ce formule, ce propuneri, ce recomandari, intentia mea e in cursul acestei saptamani sa luam o decizie cu atat mai mult cu cat se va termina sezonul estival si va fi din ce in ce mai greu ca hotelurile,…

- Ludovic Orban a anunțat ca, cel mai probabil, in cursul acestei saptamani se va decide redeschiderea restaurantelor, teatrelor și cinematografelor. Totul, cu respectarea anumitor condiții: locuri libere, distanțare sociala și purtarea maștilor.”Dezbatem in cursul acestei saptamani. In cursul…

- Cand se redeschid restaurantele. Orban: ”Se va termina sezonul estival și oamenii nu mai pot sta pe terase odata cu scaderea temperaturii” Ludovic Orban a anuntat ca a solicitat o evaluare a specialistilot din grupul tehnic privind redeschiderea restaurantelor. Premierul a adăugat că…

- Ludovic Orban a anuntat ca a solicitat o evaluare a specialistilor din grupul tehnic privind redeschiderea restaurantelor. Premierul a adaugat ca va avea in aceasta saptamana o intalnire cu reprezentantii din industria HoReCa pentru a discuta aspecte despre subiect, iar in cursul acestei saptamani…

- „Am solicitat grupului tehnic sa evalueze redeschiderea activitatii in spatii inchise. In cursul acestei saptamani voi avea o intalnire cu cei din industria HoReCa”, a afirmat Ludovic Orban. El a mai spus ca asteapta „un punct de vedere din partea specialistilor si in functie de asta va fi stabilit…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, doctorul Raed Arafat, a explicat de ce nu se deschid teatrele, cinematografele și restaurantele, in Romania, precizand ca iși face treaba cu buna-credința, fara sa se opreasca, din cauza amenințarilor pe care le primește.

- Raed Arafat sustine ca teatrele, cinematografele si restaurantele se numara, potrivit OMS, printre factorii de risc ai infectarii cu COVID-19. Cresterile in ceea ce priveste numarul de noi infectari si paceintii ATI, nu ar trebui urmate de relaxari suplimentare.

- Raed Afarat a explicat care este motivul pentru care restaurantele, teatrele si cinematografele sunt inchise, la cinci luni de la izbucnirea epidemiei. "In momentul in care vezi ca ai cresteri nu vii si faci relaxari suplimentare. In schema pe care am mai aratat-o o data de la OMS apareau…