Se redeschid restaurantele și cafenelele din Craiova Activitatea in interior pentru baruri, restaurante, cafenele si sali de jocuri de noroc din Craiova și alte 7 localitați din județul Dolj se va redeschide la o treime din capacitate , in urma cresterii alarmante a numarului de cazuri de COVID-19. Masca de protecție devine obligatorie in spațiile publice, pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, dupa cum urmeaza: in piețe și targuriin stații de autobuz/microbuz și tramvai, pe peronul garii și autogarii, zona adiacenta Aeroportului Internațional Craiovain zonele pietonale intens circulate din municipiul Craiova, intre orele 08.00… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

