Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a faptului ca nu și-au primit salariile de doua luni, din cauza sumelor insuficiente alocate de Guvern, cei circa 1000 de angajaț ai DGASPC inițiaza acțiuni de protest, prin intermediul Federației Salariaților din Administrația Publica Centrala și Locala din Romania – ”COLUMNA”, reprezentativa…

- Proiectele de infrastructura rutiera si feroviara de interes local vor putea fi transferate de la autoritatile centrale la nivelul celor locale, conform unei ordonante de urgenta adoptate joi in sedinta de Guvern, a anuntat, vineri, seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. „Un act normativ adoptat…

- Patronatele din turism au cerut Guvernului, printr-o scrisoare deschisa, ca restaurantele sa intre in 15 iunie in faza a doua de relaxare, si anume redeschiderea interioarelor, in caz contrar numarul estimat al somerilor din HoReCa va urca de la 30%, cat este estimat acum, la 40%, anunta Profit.ro.Anterior,…

- Mall-urile raman inchise. La fel și restaurantele, gradinițele și creșele sau salile de fitness, precum și toate domenii unde activitatea presupune un public numeros. domenii, susține Ministrul Muncii, Violeta Alexandru. 15 iunie fusese inițial anunțata drept data pentru o noua runda de relaxare a masurilor…

- Premierul Ludovic Orban le-a promis luni, 18 mai, reprezentantilor industriei turistice ca terasele se vor deschide pe data de 1 iunie, iar sezonul estival romanesc pe 15 iunie. “Guvernul susține, prin masuri active, reluarea activitații sectorului Horeca, atunci cand situația epidemiologica o va permite,…

- Patronii din HoReCa spun ca Orban a promis deschiderea teraselor la 1 iunie, daca nu sunt derapaje sanitare majore. Cand se deschide sezonul estival Premierul Ludovic Orban a promis reprezentantilor industriei turistice ca terasele se vor deschide pe data de 1 iunie, iar sezonul estival romanesc pe…

- Majoritatea tarilor europene au depasit perioada de varf a epidemiei noului coronavirus - cu exceptia a cinci tari, intre care si Romania si Marea Britanie - a anuntat luni directoarea agenteii sanitare a Uniunii Europene (UE), care contrazice astfel un anunt in acest sens al Guvernului britanic,…

- Autoritațile din Romania au permis catorva mii de romani sa plece in Germania la munca. Ințelegerea s-a facut pe cale diplomatica și deși romanii nu mai pot ieși nici la magazin fara adeverințe, unii oameni din zone aflate in carantina au plecat in Germania la munca.Citește și: Soluția INGENIOASA…