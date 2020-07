Se redeschid restaurantele! Ce reguli stricte vor respecta clienții Spatiile interioare ale restaurantelor vor fi redeschise cu o serie de reguli si restrictii, in care, de exemplu, clientilor le va fi permis sa mearga doar pe anumite benzi cu sens unic, semnalizate, pastrand distanta de 2 metri unii de altii la mesele vecine, iar solnitele, meniurile si olivierele vor putea fi transferate de la o masa la alta doar dupa ce vor fi dezinfectate, conform proiectului de ordin care reglementeaza conditiile de redeschidere, obtinut de... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

