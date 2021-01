Se REDESCHID restaurantele. Care va fi programul de funcționare Restaurantele , cafenelele și instituțiile de spectacole din Targoviște se redeschid incepand de duminica dupa ce numarul cazurilor de infectare cu virusul SARS CoV-2 a scazut. In interior, este permis accesul clienților in limita a 30% din capacitate. Potrivit Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Dambovița rata de incidenta cumulata a cazurilor pe ultimele 14 zile in municipiul Targoviște este 2,44 cazuri/1000 locuitori. Ca urmare, autoritațile au decis ca incepand de duminica se redeschid la interior instituțiile de spectacole, restaurantele și cafenelele , in limita a 30% din capacitate.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

