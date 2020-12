Stiri pe aceeasi tema

- La in orașele Ocna Mureș și Teiuș dar și in localitațile Cergau și Unirea, datorita scaderii incidenței cazurilor de COVID-19, se redeschid barurile, restaurantele și cafenelele la interior, dar cu limita de 30%. De asemenea, operatorii de jocuri de noroc pot funcționa la 30% din capacitatea spațiului…

- PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚA COMUNICAT, In conformitate cu Hotararea nr. 90/28.12.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Prahova, Municipiul Ploiești se incadreaza in intervalul de referința a incidenței ratei cumulate a cazurilor pe ultimele…

- Municipiul Campia Turzii a intrat in scenariul galben! Comitetului Județean pentru Situații de Urgența a decis ca acest lucru sa se intample, datorita scaderii cazurilor de COVID-19, la o rata

- Municipiul Suceava intra incepand de marți in scenariul galben dupa ce timp de mai multe saptamani a fost in scenariul roșu, ca urmare a faptului ca numarul de infectari cu SARS-CoV2 raportat la mia de locuitori era peste 3. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența care este intrunit in ...

- Toate scolile din municipiul Bacau vor functiona, incepand de luni, 12 octombrie, doar in sistem on-line pentru urmatoarele 14 zile, potrivit unei decizii luata, vineri, de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Bacau. CJSU a mai stabilit ca directorii unitatilor de invatamant preuniversitar…

- Toate scolile din municipiul Bacau vor functiona, incepand de luni, 12 octombrie, doar in sistem on-line pentru urmatoarele 14 zile, potrivit unei decizii luata, vineri, de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Bacau. CJSU a mai stabilit ca directorii unitatilor de invatamant preuniversitar…

- Masura a fost luata de Grupul de Suport Tehnico-Stiintific privind Gestionarea Bolilor Inalt Contagioase si este valabila in perioada 06.10.2020 – 12.10.2020, inclusiv. Incidenta infectarilor cu COVID-19 in Galati si alte trei localitati a depasit 1,5 la 1.000 de locuitori.

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Cluj a anunțat, luni, 5 octombrie 2020, ca mai multe unitați de invațamant din Cluj trec la scenariul galben, de la cel verde, care presupunea ca toți elevii merg la cursuri. Masura s-a luat pentru ”unitațile de invațamant preuniversitar din Dej,…